Що буде з курсом долара до кінця 2022 року: прогноз Мінекономіки

У Міністерстві економіки України не прогнозують змін курсу долара найближчим часом, девальвація очікується наступного року, заявив перший заступник міністра Денис Кудін під час дискусії Центру економічної стратегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

За його словами, у наступному році заклали в прогноз певну девальвацію національної валюти. Але тут все буде залежати від обсягів фінансової допомоги країн-партнерів та монетарної політики НБУ. Згідно прогнозу, який закладено в бюджет на 2023 рік, середньорічний курс долара буде складати 42,2 гривень, додав Кудін.