Що буде з курсом долара: керівництво НБУ назвало цілі

Як зазначили в НБУ, до середини липня курсова динаміка, попри певне послаблення гривні, не загрожувала меті НБУ забезпечити помірну інфляцію.

"Водночас швидша девальвація у другій декаді липня, зумовлена як активними бюджетними видатками та заходами валютної лібералізації, так і тимчасовим зменшенням пропозиції валюти з боку аграріїв, могла створити додаткові ризики для стійкості валютного ринку, а тому і для цінової стабільності", - йдеться в повідомленні.

Щоб запобігти цьому НБУ збільшив свою присутність на валютному ринку. Це дало змогу вгамувати ситуативний попит на валюту. Наступним кроком стало збереження облікової ставки на рівні 13%. У результаті, ситуація на валютному ринку стабілізувалася, пояснили в НБУ.

"НБУ і надалі убезпечуватиме курсову динаміку від різких рухів і одночасно забезпечуватиме коливання обмінного курсу в обидва боки залежно від зміни ринкових умов", - заявили в НБУ.

Стрибок курсу долара

Нагадаємо, курс долара зріс з початку 2024 року на 8%. Девальвація прискорилася в останні місяці, а липні курс піднявся до нового максимуму 41,49 грн/долар. Після цього в НБУ заявили, що курс вже загрожує ціновій стабільності та почали знижувати курс долара. НБУ встановив на 12 серпня офіційний курс на рівні 41,11, що на 11 копійок нижче, ніж тиждень тому (41,22 грн/долар).

За даними Держстату, інфляція в Україні в липні в річному вимірі прискорилися до 5,4% попри те, що місячна інфляція була на рівні 0%.