Що буде з курсом долара і чи чекати на різкі зміни: прогноз аналітиків

Національний банк України тримає офіційний на рівні 36,6 гривні за долар з липня минулого року. Останнім часом курс на готівковому ринку впав до 38,7 гривень, зблизившись із фіксованим.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Курс на падіння. Чому дешевшає долар і як довго це може тривати ".

Чи порівняється готівковий курс з офіційним, залежатиме від подальшого переважання пропозиції готівки на ринку. Або від того, чи зніме НБУ обмеження, і чи буде у банків можливість, як і раніше, трансформувати безготівкову валюту в готівку та пропонувати її населенню.

Керівник служби продажу казначейських продуктів "Банк Авангард" Юрій Крохмаль Крохмаль не очікує різкої зміни курсу, хоча наприкінці року можливе ослаблення гривні в межах 10% (держбюджет-2023 розраховувався виходячи з курсу 42,2 гривні за долар у середньому за рік).

"Але це не означає, що динаміка курсу готівкового ринку буде такою ж, як і міжбанківського. Оскільки готівковий курс залежатиме від достатньої пропозиції саме готівкової валюти, що точно прогнозувати неможливо. Але в будь-якому випадку надлишок готівкової валюти абсорбуватимуть банки і курс готівкового долара сильно нижчий від міжбанківського впасти не зможе", - зазначив Крохмаль.

Проте все, що наводить готівковий курс ближче до офіційного - це позитив, вважає голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

Він також прогнозує, що незабаром курсових коливань не варто очікувати - кілька тижнів курс буде на нинішньому рівні. Ризиком для курсу можуть бути якісь "негативні сюрпризи" переговорів про продовження терміну дії "зернового коридору".

Дія зернового коридору дала додатковий виторг від експорту зернових та олійних культур у розмірі 1,5 млрд доларів.

Але якщо коридор буде розширено на метали та руду, то це додасть ще 1 млрд доларів. А припинення дії коридору створить дефіцит на міжбанку і, як наслідок, курс долара може зрости.