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Что будет с курсом доллара и ждать ли резких изменений: прогноз аналитиков

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Украина, Четверг 16 марта 2023 12:21
Что будет с курсом доллара и ждать ли резких изменений: прогноз аналитиков Фото: курс доллара может вырасти на 10% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Национальный банк Украины держит официальный на уровне 36,6 гривен за доллар с июля прошлого года. В последнее время курс на наличном рынке упал до 38,7 гривен, сблизившись с фиксированным.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Курс на падение. Почему дешевеет доллар и как долго это может длиться".

Сравняется ли наличный курс с официальным, будет зависеть от дальнейшего преобладания предложения наличных денег на рынке. Или от того, снимет ли НБУ ограничения, и будет ли у банков возможность по-прежнему трансформировать безналичную валюту в наличную и предлагать ее населению.

Руководитель службы продаж казначейских продуктов "Банк Авангард" Юрий Крохмаль Крохмаль не ожидает резкого изменения курса, хотя в конце года возможно ослабление гривны в пределах 10% (госбюджет-2023 рассчитывался исходя из курса 42,2 гривны за доллар в среднем за год).

"Но это не значит, что динамика курса наличного рынка будет такой же, как и межбанковского. Так как наличный курс будет зависеть от достаточного предложения именно наличной валюты, что точно прогнозировать невозможно. Но в любом случае, излишек наличной валюты будут абсорбировать банки, и курс наличного доллара сильно ниже межбанковского упасть не сможет", - отметил Крохмаль.

Однако все, что приводит наличный курс ближе к официальному - это позитив, считает глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

Он тоже прогнозирует, что в скором времени курсовых колебаний ожидать не стоит - несколько недель курс будет на нынешнем уровне. Риском для курса могут быть какие-либо "негативные сюрпризы" переговоров о продлении срока действия "зернового коридора".

Действие зернового коридора дало дополнительную выручку от экспорта зерновых и масличных культур в размере 1,5 млрд долларов.

Но если коридор будет расширен на металлы и руду, то это добавит еще 1 млрд долларов. А прекращение действия коридора создаст дефицит на межбанке и, как следствие, курс доллара может повыситься.

Напомним, курс доллара на наличном рынке резко снизился в последние недели, опустившись ниже 40 гривен впервые с июля пришлого года. На ситуацию повлияли сразу несколько факторов.

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