Що буде з тарифами на газ у разі припинення транзиту: прогноз експерта

Якщо транзит газу через територію України скоротиться чи припиниться взагалі, то тарифи на транспортування газу піднімуться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела видання.
Наразі ці тарифи на 75% покриваються за рахунок доходів від транзиту. Якщо їх не буде, то тарифи доведеться піднімати у кілька разів. "Тариф доведеться підвищувати – це однозначно. На скільки – залежатиме від того, який обсяг транзиту буде з нового року і чи буде він взагалі", – сказав співрозмовник видання.
Щоправда, номінально, за оцінкою колишнього голови Оператора ГТС Сергія Макогона, тариф на транспортування зросте незначно. "Зараз транспортування газу у внутрішній системі коштує приблизно 0,2 грн за кубічний метр. За моїми розрахунками, у разі нульового транзиту ця цифра зросте не більш як до 0,6 грн за куб", – прогнозував він влітку.
За його словами, враховуючи нинішні ціни на газ для комерційних споживачів, загальна ціна постачання газу зросте не більше ніж на 3%, що не є критичним.
Населення це підвищення тарифів не торкнеться, оскільки тариф на транспортування враховано у загальному тарифі на газ, який зафіксовано на рівні 7,96 грн за кубометр.
Від підвищення тарифу на транспортування зростуть витрати "Нафтогазу" через збільшення виплат за цим тарифом Оператору ГТС.
Як повідомляло РБК-Україна, на сьогоднішній день в Україні діє мораторій на підвищення ціни газу для населення. Вона встановлена на рівні 7,96 гривні за кубометр. Також діє мораторій на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду.