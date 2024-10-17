Що буде з тарифами на газ у разі припинення транзиту: прогноз експерта

Якщо транзит газу через територію України скоротиться чи припиниться взагалі, то тарифи на транспортування газу піднімуться.

Наразі ці тарифи на 75% покриваються за рахунок доходів від транзиту. Якщо їх не буде, то тарифи доведеться піднімати у кілька разів. "Тариф доведеться підвищувати – це однозначно. На скільки – залежатиме від того, який обсяг транзиту буде з нового року і чи буде він взагалі", – сказав співрозмовник видання.

Щоправда, номінально, за оцінкою колишнього голови Оператора ГТС Сергія Макогона, тариф на транспортування зросте незначно. "Зараз транспортування газу у внутрішній системі коштує приблизно 0,2 грн за кубічний метр. За моїми розрахунками, у разі нульового транзиту ця цифра зросте не більш як до 0,6 грн за куб", – прогнозував він влітку.

За його словами, враховуючи нинішні ціни на газ для комерційних споживачів, загальна ціна постачання газу зросте не більше ніж на 3%, що не є критичним.

Населення це підвищення тарифів не торкнеться, оскільки тариф на транспортування враховано у загальному тарифі на газ, який зафіксовано на рівні 7,96 грн за кубометр.

Від підвищення тарифу на транспортування зростуть витрати "Нафтогазу" через збільшення виплат за цим тарифом Оператору ГТС.