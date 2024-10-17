Что будет с тарифами на газ в случае прекращения транзита: прогноз эксперта

Если транзит газа через территорию Украины сократится или прекратится вообще, то тарифы на транспортировку газа поднимутся.

Сейчас эти тарифы на 75% покрываются за счет доходов от транзита. Если их не будет, то тарифы придется поднимать в несколько раз. "Тариф придется повышать – это однозначно. На сколько – будет зависеть от того, какой объем транзита будет с нового года и будет ли он вообще", – сказал собеседник издания.

Правда, номинально, по оценке бывшего главы Оператора ГТС Сергея Макогона, тариф на транспортировку вырастет незначительно. "Сейчас транспортировка газа во внутренней системе стоит примерно 0,2 грн за кубический метр. По моим расчетам, в случае нулевого транзита эта цифра вырастет не более чем до 0,6 грн за куб", – прогнозировал он летом.

По его словам, учитывая нынешние цены на газ для коммерческих потребителей, общая цена поставок газа вырастет не более чем на 3%, что не критично.

Население это повышение тарифов не коснется, поскольку тариф на транспортировку входит в общий тариф на газ, который зафиксирован на уровне 7,96 грн за кубометр.

От повышения тарифа на транспортировку вырастут расходы "Нафтогаза" из-за увеличения выплат по этому тарифу Оператору ГТС.