Що буде з економікою, цінами та зарплатами в Україні: прогноз агентства Fitch

Агентство прогнозує, що зростання досягне 4% у 2024 році, чому сприятиме нормалізація торговельної активності в Чорному морі, високі державні витрати та доходи домогосподарств, які отримують вигоду від реального зростання заробітної плати.

"Хоча Україна продемонструвала стійкість і здатність адаптуватися до війни, ми прогнозуємо уповільнення зростання до 2,9% у 2025 році через дефіцит робочої сили і енергії, що зберігається", - йдеться в повідомленні.

Аналітики агентства вважають, що "довгострокове та надійне припинення вогню може значно підвищити перспективи зростання країни у 2025-2026 роках".

За прогнозом Fitch, інфляція становитиме в середньому 9,3% у 2025 році в порівнянні з 6,2% у 2024 році. "Швидке зростання заробітної плати на тлі нестачі робочої сили та невідповідності професійних навичок може підтримати ціновий тиск внутрішнього попиту", - йдеться в прогнозі.