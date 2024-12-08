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Що буде з економікою, цінами та зарплатами в Україні: прогноз агентства Fitch

Фото: Fitch Ratings поновило прогноз з економіки України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародна агенція Fitch Ratings прогнозує уповільнення економічного зростання в Україні. Це відбувається дефіциту робочої сили та електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Fitch.

Агентство прогнозує, що зростання досягне 4% у 2024 році, чому сприятиме нормалізація торговельної активності в Чорному морі, високі державні витрати та доходи домогосподарств, які отримують вигоду від реального зростання заробітної плати.

"Хоча Україна продемонструвала стійкість і здатність адаптуватися до війни, ми прогнозуємо уповільнення зростання до 2,9% у 2025 році через дефіцит робочої сили і енергії, що зберігається", - йдеться в повідомленні.

Аналітики агентства вважають, що "довгострокове та надійне припинення вогню може значно підвищити перспективи зростання країни у 2025-2026 роках".

За прогнозом Fitch, інфляція становитиме в середньому 9,3% у 2025 році в порівнянні з 6,2% у 2024 році. "Швидке зростання заробітної плати на тлі нестачі робочої сили та невідповідності професійних навичок може підтримати ціновий тиск внутрішнього попиту", - йдеться в прогнозі.

Нагадаємо, за прогнозом МВФ, зростання реального ВВП України складе 4% у 2024 році. Але на 2025 рік прогнозується уповільнення до 2,5-3,5%, що відображає проблеми через пошкодження енергетичної інфраструктури та нестачу робочої сили.

Як повідомлялося раніше, міжнародне агентство Fitch Ratings очікує, що війна Росії з Україною продовжиться у 2025 році у рамках її поточних широких параметрів. Припинення вогню можливе, але мирна угода є малоймовірною.

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