Долар дорожчає четвертий день поспіль: НБУ підвищив офіційний курс

Національний банк України знову підвищив курс долара. Долар дорожчає четвертий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 30 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,3752 гривні за 1 долар (+0,0108 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 39,9582 гривень за 1 євро (+0,1410 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 1 копійку до 36,38-36,40 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився – 37,60 гривень за долар.

Ситуація на готівковому ринку

За даними НБУ, обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у жовтні 2023 року, становив 1 млрд 56 млн доларів. Це максимальний обсяг із лютого 2022 року.

Згідно зі статистикою центробанку, обсяг у доларах зріс 779 млн доларів, обсяг у євро - до 267 млн доларів.

За даними НБУ, населення України у жовтні 2023 року купило у банках 739,4 млн доларів - максимальний майже за десять років обсяг валюти. Більше було лише у лютому 2014 року. Загалом з початку 2023 року українці купили 3,145 млрд доларів.