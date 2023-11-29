ua en ru
Ср, 29 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Долар дорожчає четвертий день поспіль: НБУ підвищив офіційний курс

Україна, Середа 29 листопада 2023 15:43
UA EN RU
Долар дорожчає четвертий день поспіль: НБУ підвищив офіційний курс Фото: курс долара виріс на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову підвищив курс долара. Долар дорожчає четвертий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 30 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,3752 гривні за 1 долар (+0,0108 грн).

Долар дорожчає четвертий день поспіль: НБУ підвищив офіційний курс

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 39,9582 гривень за 1 євро (+0,1410 грн).

Долар дорожчає четвертий день поспіль: НБУ підвищив офіційний курс

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 1 копійку до 36,38-36,40 грн/долар (купівля-продаж).

Долар дорожчає четвертий день поспіль: НБУ підвищив офіційний курс

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився – 37,60 гривень за долар.

Ситуація на готівковому ринку

За даними НБУ, обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у жовтні 2023 року, становив 1 млрд 56 млн доларів. Це максимальний обсяг із лютого 2022 року.

Згідно зі статистикою центробанку, обсяг у доларах зріс 779 млн доларів, обсяг у євро - до 267 млн доларів.

За даними НБУ, населення України у жовтні 2023 року купило у банках 739,4 млн доларів - максимальний майже за десять років обсяг валюти. Більше було лише у лютому 2014 року. Загалом з початку 2023 року українці купили 3,145 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро
NEWS
Перше засідання на рівні топ-дипломатів. Що відомо про Раду Україна-НАТО
Перше засідання на рівні топ-дипломатів. Що відомо про Раду Україна-НАТО
DAILY
Заручники блокади. Чому поляки не пускають фури в Україну і кому це вигідно
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Заручники блокади. Чому поляки не пускають фури в Україну і кому це вигідно