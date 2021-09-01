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Щетник завоевала бронзу в пулевой стрельбе на Паралимпиаде

Автор: Анна Полисученко

Ирина Щетник завоевала бронзу в пулевой стрельбе на Паралимпиаде. Она с 227,5 очками заняла третье место и завоевала бронзовую медаль.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Champion.

В рамках восьмого дня Паралимпийских игр-2020 в Токио (Япония) состоялся финал соревнований по пулевой стрельбе (пневматическая винтовка, 10 метров, класс SH1 - спортсмены, которые могут выдержать вес оружия).

Украинская спортсменка Ирина Щетник сумела завоевать бронзовую награду. Победу одержала представительница Германии Наташа Хильтроп, а серебро досталось Пак Чжинхо из Южной Кореи.

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Олимпиада 2020