Ирина Щетник завоевала бронзу в пулевой стрельбе на Паралимпиаде. Она с 227,5 очками заняла третье место и завоевала бронзовую медаль.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Champion.
В рамках восьмого дня Паралимпийских игр-2020 в Токио (Япония) состоялся финал соревнований по пулевой стрельбе (пневматическая винтовка, 10 метров, класс SH1 - спортсмены, которые могут выдержать вес оружия).
Украинская спортсменка Ирина Щетник сумела завоевать бронзовую награду. Победу одержала представительница Германии Наташа Хильтроп, а серебро досталось Пак Чжинхо из Южной Кореи.