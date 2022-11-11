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Ще в трьох регіонах України ввели аварійні відключення світла: де саме

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Україна, П'ятниця 11 листопада 2022 13:53
Ще в трьох регіонах України ввели аварійні відключення світла: де саме Фото: у Сумській, Харківській та Полтавській областях ввели екстрені відключення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Ще в трьох областях України запровадили аварійні відключення світла. Мова йде про Сумську, Харківську та Полтавську області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Наразі додатково застосовані екстрені аварійні відключення споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях. Це вимушений крок для збалансування енергосистеми після того, як вночі енергетична інфраструктура знову була пошкоджена ворожими обстрілами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що екстрені відключення світла також ввели у Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

В усіх інших регіонах України продовжують діяти планові відключення.

При цьому в енергетичній компанії YASNO повідомили, що у Києві станом на 12:00 скасували аварійні відключення електроенергії, які запровадили зранку.

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Укренерго Сумська область відключеня світла Полтавская область харков
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