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Ще трішки тепла: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: погода в Україні сьогодні буде без дощів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні у понеділок, 18 вересня, буде теплою та сухою. Дощів сьогодні не прогнозується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Синоптики прогнозують, що сьогодні по всій Україні мінлива хмарність, але опадів не буде. Вночі та вранці у західних та північно-східних областях місцями туман.

Вітер переважно південний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +22 +27 градусів, а в Карпатах буде від +16 до +21.

Вночі температура опуститься до +8 +13 градусів, а на узбережжі морів буде +12 +17 градусів.

 

Погода у Києві

У столиці сьогодні теж мінлива хмарність. Але вдень погода буде теплою та сухою. Вітер південний, 5-10 м/с.

Вдень повітря у Києві прогріється до +25 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть +10 +12 градусів.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні до кінця вересня.

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