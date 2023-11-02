Ще три штати у США визнали Голодомор геноцидом українського народу

Ще три штати в США визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом народу України. Загалом вже 31 штат висловив солідарність з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посла України у США Оксани Маркарової.

"Ще три штати - Вашингтон, Мериленд і Аризона долучились до визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу та проголосили листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид", - розповіла вона.

За даними посла, вже 31 американський штат видав відповідні прокламації про визнання Голодомору геноцидом.

"Дякую губернатору штату Вашингтон Джею Інслі, губернатору штату Мериленду Весу Муру, губернатору Арізони Кеті Хобс за солідарність з Україною", - зазначила Маркарова.

Вона додала, що посольство України в США активно працює над розширенням географії визнання Голодомору геноцидом українського народу.

"Запрошуємо українську громаду по всіх штатах долучатися до кампанії вшанування пам‘яті про жертв Голодомору шляхом організації просвітницьких заходів про жахливий злочин радянського режиму проти українців, скоєний 90 років тому", - додала посол.