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Ще на рік. Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Лукашенка і його оточення

Фото: лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Посли країн Європейського союзу погодили продовження санкцій проти режиму невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення. Йдеться про термін в один рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Посли ЄС погодили продовження на 1 рік візових заборон/замороження активів для 195 осіб та 34 організацій з Білорусі, включно з Лукашенком та його найближчим оточенням", - написав журналіст.

У коментарях під постом Йозвяк також додав, що в ЄС планують нові санкції проти білоруського режиму, але про них ще не домовилися.

Також ми повідомляли, що у Литві пропонують ввести штрафи за порушення санкцій проти РФ та Білорусі, ці заходи пропонується запровадити з 15 березня і на рік.

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