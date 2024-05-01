Ще понад 1100 окупантів за добу: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії в Україні

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1120 російських окупантів, таким чином загальні втрати ворожої армії з початку широкомасштабного вторгення склали вже близько 469 840 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 5 танків та 13 артсистем ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 01.05.24 орієнтовно склали:
Раніше у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 1 травня повідомляли, що на фронті протягом минулої доби відбулося 122 бойових зіткнення.
У військовому командуванні додали, що авіація ЗСУ завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Також ППО було знищено 2 розвідувальних БпЛА противника. А підрозділами ракетних військ Сил оборони завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу ворога.а.
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