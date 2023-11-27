У ще одній країні можна обміняти українські права водія: адреса

Обміняти або відновити посвідчення водія українські громадяни за кордоном можуть відтепер і в Італії. Мобільні комплекси "Паспортного сервісу" надають таку послугу в Мілані.

Звертатися можна як через електронний запис, так і в порядку живої черги, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДП "Документ".

Задати запитання щодо обміну чи відновлення посвідчення водія можна на офіційній сторінці ДП "Документ" у Facebook.

Із собою необхідно мати такі документи:

Отримати послугу можна, записавшись до електронної черги черги або без запису у порядку живої черги.

Графік роботи пунктів: із 9:00 до 18:00 із понеділка до суботи.

Віднедавна відновити втрачені посвідчення водія українці тепер зможуть у Чехії. Така послуга доступна у "Паспортному сервісі" у Празі.

Нагадаємо, ми писали про адреси всіх центрів, де можна відновити втрачені права водія. Також про умови отримання послуги.

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