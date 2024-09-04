У ще одній країні ЄС не задоволені темпами працевлаштування українців: деталі

Роботу в Австрії знайшли майже третина працездатних біженців

На початок 2024 року в Австрії було зареєстровані близько 81 тис. громадян України, дві третини з них - жінки. Майже половина біженців (45%) оселилися у Відні.

Працевлаштування біженців з України в Австрії відбувається повільно попри вільний доступ до ринку праці, зазначають місцеві чиновники. Згідно з останніми даними Служби зайнятості Австрії (AMS), на кінець липня 2024 року були працевлаштовані 21184 громадянина України, а на кінець серпня на обліку як безробітні перебували 6016 громадян України зі статусом захисту.

"Приємно, що показники зайнятості українців в Австрії останнім часом знову зросли, але ми все ще не можемо бути задоволені рівнем зайнятості лише близько 30%. І все ще занадто мало переміщених осіб зареєструвалися в AMS як такі, що шукають роботу", - заявив гендиректор служби Йоганнес Копф.

За даними на кінець березня 2024 року, рівень зайнятості серед українських біженців віком від 15 до 64 років становив 29,1%. Найбільше українців знайшли роботу у Форарльберзі – 49%, найменше – у Відні (21,9%).

Найбільше українців працюють у готельній сфері, громадського харчування та роздрібної торгівлі. Більше третини працевлаштованих - у Відні.

Фото: Співбесіда на роботу (freepik.com)

Які перешкоди для працевлаштування українців: опитування

Інсбруцький університет на замовлення AMS провів дослідження щодо інтеграції біженців з України на ринок праці, щоб детальніше проаналізувати проблеми. В опитуванні взяли участь 531 біженець та експерти ринку праці.

Основні результати дослідження такі:

Кваліфікація: три чверті опитаних заявили, що вони мають академічну кваліфікацію. Освіта людей, які перебувають на обліку для працевлаштування, демонструє інший розподіл: 32% зазначають, що вони мають вищу освіту.

Знання німецької мови: 46% респондентів відповіли, що добре читають німецькою, але лише менше 20% мали навички письма та усного спілкування.

46% респондентів відповіли, що добре читають німецькою, але лише менше 20% мали навички письма та усного спілкування. Намір залишитися: близько 50% опитаних хотіли б залишитися в Австрії назавжди, 12% - принаймні на кілька років, близько 25% не визначилися.

близько 50% опитаних хотіли б залишитися в Австрії назавжди, 12% - принаймні на кілька років, близько 25% не визначилися. Обов’язки з догляду: 69% людей працездатного віку – жінки, яким часто доводиться доглядати за дітьми або людьми похилого віку.

69% людей працездатного віку – жінки, яким часто доводиться доглядати за дітьми або людьми похилого віку. Дохід: Ситуація з доходом є дуже нестабільною для двох третин опитаних, оскільки значну частину доходу цих домогосподарств складають виплати базової підтримки. Меншою мірою - часткова зайнятість і некваліфікована робота.

Ситуація з доходом є дуже нестабільною для двох третин опитаних, оскільки значну частину доходу цих домогосподарств складають виплати базової підтримки. Меншою мірою - часткова зайнятість і некваліфікована робота. Не працевлаштовані: проходили навчання 27% чоловіків і 14% жінок, але не могли знайти роботу близько 20% опитаних, у 13% їхнє навчання не було визнано. 16% жінок не працюють через обов’язки з догляду.

Опитані експерти основною перешкодою для інтеграції на ринок праці назвали дозвіл на тимчасове проживання. Також - незнання німецької мови, невизнання професійної кваліфікації, відсутність місць для догляду за дітьми та обмежену мобільність.

Раніше про низькі темпи працевлаштування українців заявляли уряди Німеччини та Швейцарії. Там вийшли на роботу близько 20% працездатних українських біженців.