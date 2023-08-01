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У ще одній країні Африки планувався переворот

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Вівторок 01 серпня 2023 18:42
У ще одній країні Африки планувався переворот Фото: поліція Сьєрра-Леоне заарештувала людей через протести (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Поліція африканської країни Сьєрра-Леоне заарештувала людей, які підозрюються у державній зраді та спробі перевороту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron's.

За даними видання, було арештовано декілька цивільних та військових осіб. Вони планували вчинити державний переворот у річницю заворушень, які накрили країну у серпні минулого року.

"Сектор безпеки слідкує за розвідданими щодо діяльності певних осіб, в тому числі вищих військових офіцерів, які працюють над підривом миру і спокою в державі", - йдеться в заяві поліції.

Попередньо відомо, що підозрювані планували використати мирні протести як прикриття для здійснення насильницьких нападів на державні установи та мирних громадян.

Варто нагадати, що 10 серпня 2022 року економічні та політичні протести в столиці країни Фрітауні та інших містах переросли у смертельні зіткнення. Тоді загинули двадцять сім цивільних осіб і шість поліцейських.

Переворот у Нігері

26 липня у Нігері стався держпереворот - військовослужбовці президентської гвардії заблокували доступ до резиденції президента Нігера Мохамеда Базума та фактично взяли його в заручники.

Через два дні глава президентської гвардії Абдурахман Чіані назвав себе новим лідером Нігеру. А 30 липня у Нігері напали на посольство Франції - президент країни Еммануель Макрон рішуче засудив такі дії і пообіцяв відреагувати на них.

Також країни-учасниці Економічної спільноти західноафриканських держав (ЕКОВАС) домовилися ввести війська в Нігер, якщо через тиждень там не повернуть владу президенту Мухаммеду Базуму.

Детальніше про ситуацію в країнах Африки читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Африка Сьерра-Леоне Держпереворот
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