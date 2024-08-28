"Еще одна семья патриотов на небе": погибла военная и активистка Наталья Кузнецова
Погибла активистка "Правого сектора" и военная 67-ой отдельной механизированной бригады (67 ОМБр) Наталья "Иранка" Кузнецова.
РБК-Украина сообщает об этом со ссылкой на страницу военного Руслана Каганца в Facebook .
Он отмечает, что муж Натальи Кузнецовой Виктор Панаско с позывным "Иранец" погиб под Бахмутом в мае 2023 года.
"Еще одна семья патриотов и националистов на небе", – написал Руслан Каганец.
Что известно о Наталье Кузнецовой
"Иранка" родом из Кировоградской области, но долгое время жила в Чернигове, откуда родом был ее муж - офицер Всеукраинской организации "Тризуб" им. Степана Бандеры, командир Черниговского областного отряда Виктор Панаско.
Она возглавляла Черниговскую ячейку "Правого сектора". До начала полномасштабной войны в Украине Наталья Кузнецова работала в юридической компании SkyLawyers, где руководила киевским офисом.
В мае 2022 года она сообщила, что больше не занимается предоставлением юридических услуг и пошла служить в ряды 3-го отдельного стрелкового батальона 67 ОМБр.
14 марта 2023 года президент Украины наградил Наталью Кузнецову орденом "За мужество" ІІІ степени.
Орден "За мужество" ІІІ степени (страница Натальи Кузнецовой в Facebook)
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