ua en ru
Ср, 28 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Еще одна семья патриотов на небе": погибла военная и активистка Наталья Кузнецова

Украина, Киев, Среда 28 августа 2024 10:50
UA EN RU
"Еще одна семья патриотов на небе": погибла военная и активистка Наталья Кузнецова Фото: Наталья "Иранка" Кузнецова (Facebook)
Автор: Татьяна Веремеева

Погибла активистка "Правого сектора" и военная 67-ой отдельной механизированной бригады (67 ОМБр) Наталья "Иранка" Кузнецова.

РБК-Украина сообщает об этом со ссылкой на страницу военного Руслана Каганца в Facebook .

Он отмечает, что муж Натальи Кузнецовой Виктор Панаско с позывным "Иранец" погиб под Бахмутом в мае 2023 года.

"Еще одна семья патриотов и националистов на небе", – написал Руслан Каганец.

Что известно о Наталье Кузнецовой

"Иранка" родом из Кировоградской области, но долгое время жила в Чернигове, откуда родом был ее муж - офицер Всеукраинской организации "Тризуб" им. Степана Бандеры, командир Черниговского областного отряда Виктор Панаско.

Она возглавляла Черниговскую ячейку "Правого сектора". До начала полномасштабной войны в Украине Наталья Кузнецова работала в юридической компании SkyLawyers, где руководила киевским офисом.

В мае 2022 года она сообщила, что больше не занимается предоставлением юридических услуг и пошла служить в ряды 3-го отдельного стрелкового батальона 67 ОМБр.

14 марта 2023 года президент Украины наградил Наталью Кузнецову орденом "За мужество" ІІІ степени.

&quot;Еще одна семья патриотов на небе&quot;: погибла военная и активистка Наталья КузнецоваОрден "За мужество" ІІІ степени (страница Натальи Кузнецовой в Facebook)

Ранее РБК-Украина писало, что 14 августа в Харьковской области погибла медик Александра Мулькевич - машину медицинского батальона "Госпитальеры" дронами атаковали российские военные.

Также мы рассказывали, что на фронте погиб 42-летний экс-борец по греко-римской борьбе Виталий Болюх.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погиб
NEWS
Артсистемы, дроны и 1090 захватчиков: Генштаб назвал обновленные потери РФ
Артсистемы, дроны и 1090 захватчиков: Генштаб назвал обновленные потери РФ
DAILY
Будет ли власть в Украине блокировать Telegram и что может изменить арест Дурова
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Будет ли власть в Украине блокировать Telegram и что может изменить арест Дурова