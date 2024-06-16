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Ще одна країна відновить роботу свого посольства в Україні

Неділя 16 червня 2024 15:40
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Ще одна країна відновить роботу свого посольства в Україні Фото: прапор Мексики (pixabay.com)
Автор: Наталія Кава

Мексика відновить роботу свого посольства в Україні. Також буде посилено двосторонню співпрацю між Мексикою та Україною.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Twitter написав глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Ми з моєю мексиканською колегою Алісією Барсеною провели конструктивну та предметну зустріч", - написав Кулеба.

Він також подякував Мексиці за участь у саміті миру та підтвердження своєї відданості миру на основі Статуту ООН та фундаментальних принципів міжнародного права.

Раніше РБК-Україна писало, що минулого року президент Володимир Зеленський поставив українській дипломатичній службі завдання відкрити нові посольства в Африці.

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МЗС України Дмитро Кулеба Мексика
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