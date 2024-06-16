Ще одна країна відновить роботу свого посольства в Україні

Мексика відновить роботу свого посольства в Україні. Також буде посилено двосторонню співпрацю між Мексикою та Україною.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Twitter написав глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Ми з моєю мексиканською колегою Алісією Барсеною провели конструктивну та предметну зустріч", - написав Кулеба.

Він також подякував Мексиці за участь у саміті миру та підтвердження своєї відданості миру на основі Статуту ООН та фундаментальних принципів міжнародного права.

My Mexican counterpart @AliciaBarcena and I had a constructive and focused meeting.



I am grateful to Mexico for attending the Peace Summit and reaffirming its commitment to peace based on the UN Charter and fundamental principles of international law.



We also discussed ways to… pic.twitter.com/pSPZp1Ypwe — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 16, 2024

Раніше РБК-Україна писало, що минулого року президент Володимир Зеленський поставив українській дипломатичній службі завдання відкрити нові посольства в Африці.

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