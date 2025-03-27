Ще одна категорія українців зможе отримати відстрочку у "Резерв+": як подати заявку

У застосунку "Резерв+" тепер можна оформити відстрочку для людей з інвалідністю, дані про яких містяться в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС). Тепер достатньо зайти у застосунок, обрати свою категорію - і отримати відстрочку без візитів до ТЦК та черг.

Щоб оформити відстрочку, потрібно подати запит у застосунку. Якщо дані про інвалідність відсутні в системі, необхідно звернутися до Управління соцзахисту з відповідними документами.

Раніше онлайн-відстрочку могли отримати лише ті, хто мав пенсійне посвідчення Пенсійного фонду України (ПФУ). Це була одна з найзапитуваніших функцій серед користувачів.

Це оновлення стало можливим завдяки співпраці Міністерства оборони України, Міністерства соцполітики, Пенсійного фонду та міжнародних партнерів.