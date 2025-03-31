Еще один украинец может сыграть на клубном чемпионате мира: путь через суд и плей-офф

Американский "Лос-Анджелес", в составе которого играет украинский защитник Артем Смоляков, может присоединиться к участникам клубного Мундиаля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic .

Место на турнире освободилось после того, как ФИФА исключила из числа участников мексиканский "Леон". Причиной этого стало то, что клуб имеет общего владельца (Grupo Pachuka) с другой командой-участницей - мексиканской "Пачукой", а это запрещено регламентом соревнований.

Теперь Международная федерация футбола рассматривает проведение одноматчевого поединка плей-офф между другими представителями североамериканской футбольной конфедерации. Шанс получат американский "Лос-Анджелес", который уступил "Леону" в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ и мексиканская "Америка", у которой сейчас самое высокое место в клубном рейтинге конфедерации.

Впрочем, такой матч станет возможным, если "Леон" проиграет апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS). Мексиканцы решительно отстаивают свои права в международном судебном органе. Рассмотрение дела намечено на 23 апреля.

Если же плей-офф состоится, его победитель попадет на ЧМ в группу D, вместе с бразильским "Фламенго", английским "Челси" и "Эсперансом" из Туниса.

Клубный Мундиаль: что известно

Состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года. Матчи пройдут на 12 аренах в 11 городах США.

От Европы участие примут 12 команд, среди которых две, где играют украинцы: мадридский "Реал" Андрея Лунина и лиссабонская "Бенфика" Анатолия Трубина. Еще есть лондонский "Челси", но Михаил Мудрик на турнире, скорее всего, не сыграет из-за дисквалификации.

Среди отечественных футболистов опыт выступлений на клубных Мундиалях (в старом формате) имеет только Лунин. Он был основным голкипером "Реала" на ЧМ-2022, сыграл два матча, в которых пропустил четыре гола. Мадридский клуб стал победителем того турнира.