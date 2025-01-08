Ще один українець у Лізі чемпіонів: іспанський клуб терміново дозаявляє голкіпера

Іспанська "Жирона" направила до УЄФА прохання внести в заявку команди на ЛЧ українського новачка Владислава Крапивцова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AS.
За даними іспанського видання, практично вирішене питання про реєстрацію українця на поєдинки Ла Ліги. Він замінить у заявці Пау Лопеса, який перейшов у французький "Ланс".
Також "Жирона" хоче внести Крапивцова до заявки на два останні матчі основного етапу Ліги чемпіонів. Проте УЄФА поки не відповів клубу на цей запит. Каталонцям у ЛЧ залишилось зіграти на виїзді проти італійського "Мілана" (22 січня) та вдома – з лондонським "Арсеналом" (29 січня).
Після 6-ти турів в ЛЧ бронзовий призер чемпіонату Іспанії з однією перемогою та 5-ма поразками займає 30-ту сходинку в турнірній таблиці. Шанси на продовження боротьби у команди дуже низькі.
Основним воротарем "Жирони" залишиться Пауло Гассаніга. 19-річний українець претендує на роль головного резервіста. Зазначається, що наставник колективу Мічел дуже задоволений рівнем майстерності та працездатністю молодого голкіпера.
Уродженець Харкова не встиг дебютувати на дорослому рівні в УПЛ. Він провів два сезони за команду U-19 "Дніпра-1". У чемпіонаті України серед юнацьких команд воротар зіграв 44 матчі.
На радари закордонних клубів Крапивцов потрапив після чемпіонату Європи серед 19-річних. Передусім його стараннями збірна України дійшла до півфіналу змагань, де драматично поступилася Франції U-19. Страж воріт "синьо-жовтих" був визнаний найкращим голкіпером турніру.
До складу іспанської "Жирони" вітчизняний воротар офіційно приєднався 1 січня 2025 року в статусі вільного агента.
Раніше розповіли, як "Реал" з Луніним розбив у Кубку Іспанії команду іншого українського голкіпера.
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