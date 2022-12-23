Ще один орган в Україні займатиметься санкціями

Бюро економічної безпеки (БЕБ) стане ще одним органом, який зможе ініціювати санкції. Відповідні зміни до Положення про БЕБ було внесено сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.
"Внесено зміни до Положення про Бюро економічної безпеки України", - написав він.
Зокрема, передбачено повноваження БЕБ:
За даними прес-служби БЕБ, щодо пошуку та блокування активів РФ наразі здійснюється досудове розслідування 22 кримінальних проваджень, щодо порушень в сфері економіки.
"Наразі детективи БЕБ арештували активи компаній, які прямо чи опосередковано пов’язані з РФ та Білоруссю вартістю понад 40 млрд грн. Серед арештованого: кошти, різноманітні товари, транспортні засоби, будівельні матеріали, вагони, міндобрива, скло, цінні папери, активи тощо", - розповіли в відомстві.
Як зазначається, завдання БЕБ в цьому напрямі - забезпечити, щоб майно та кошти, отримані від діяльності пов’язаних з громадянами ворожих держав підприємств, приносили користь Україні, територіальним громадам,ЗСУ.
"Майно, вилучене в межах цих кримінальних проваджень, вже приносить дохід нашій державі. Україна вже отримала понад 2,2 млрд гривень доходів", - додали в прес-службі.
Окрім відкриття й розслідування кримінальних проваджень, співробітники БЕБ збирають докази для застосування санкцій щодо 100 підприємств.
Як повідомлялось, наприкінці серпня 2021 року Кабмін призначив Вадима Мельника директором Бюро економічної безпеки й звільнив його з посади голови ДФС.
БЕБ зараз по суті замінює податкову міліцію, яка залишилася у ДФС після поділу відомства на Податкову та Митну служби у 2019 році.
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