Ще один обленерго почав вимикати світло боржникам, виконуючи розпорядження Кабміну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника "Львівобленерго" Галину Петрушко.

За її словами, компанія отримала від постачальника електроенергії листи щодо припинення енергозабезпечення боржникам. Орієнтовно на Львівщині є близько 2 тис. побутових боржників, яких мають відключити.

"На сьогоднішній час всі боржники отримали попередження рекомендованими листами. Тому в людей є час все ж таки оплатити борг, щоб не було до цього відімкнення. Це дуже важливий момент", - сказала вона.

Петрушка додала, що відключення від електропостачання - це досить складний для споживача процес який може тривати деякий час. Тобто не буде таких ситуацій, коли в день відключення буде одразу зупинка електропостачання.

Вона пояснила, що після відключення буде сформований рахунок на повторне включення і протягом 3-5 днів з моменту, коли споживач розрахується з боргами "Львівобленерго" зможе підключити споживача до електропостачання.

"Користуючись нагодою звертаюся до боржників все ж таки погасити цей борг і не створювати таких ситуацій некомфортних, тим більше в зимовий час", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше "Вінницяобленерго" почала відключати боржників за світло на виконання наказу Уряду.

Також міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що кошти з платежів за спожиту електроенергію допомагають якнайшвидше відновлювати пошкоджені внаслідок атак об’єкти енергетичної системи.