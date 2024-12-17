Після аварії танкерів РФ у Керченській протоці на узбережжі Кубані виявили нафтові плями

Росіяни поскаржились на забруднення узбережжя Краснодарського краю нафтою. Ймовірно, вона з танкерів, які розбились у Керченській протоці.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив губернатор російського регіону Веніамін Кондратьєв у своєму Telegram-каналі.

Як заявив Кондратьєв, забруднення розтягнулося на кілька десятків кілометрів - від селища Веселівка у Темрюцькому районі до станиці Благовіщенської в Анапі.

"Вранці під час моніторингу прибережної зони було зафіксовано плями мазуту. Нафтопродукти винесло на берег на протяжності кількох десятків кілометрів", - заявив він.

Він розповів, що над ліквідацією наслідків забруднення працюють 267 фахівців та 50 одиниць техніки. У двох районах – Темрюцькому та Анапському – розгорнуто оперативні штаби.

Місцеві публікують світлини та відео забрудненого узбережжя, на яких видно нафтові плями та постраждалих птахів.

В Україні оцінили збитки екосистемі Чорного моря

Водночас Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України оцінює збитки екосистемі Чорного моря через витік мазуту внаслідок аварії російських танкерів в Керченській протоці у понад 14 млрд доларів.

"Кожен із залучених органів активно працює над формуванням доказової бази та оцінкою масштабів екологічної катастроф. Основні зусилля спрямовані на документування фактів забруднення, моделювання поширення забруднення та оцінку його впливу на екосистеми", - заявила міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

Що передувало

Нещодавно у Керченській протоці потонуть два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Причиною аварії став сильний шторм.

Згодом речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, російські танкери з нафтою почали тонути поряд з Керченською протокою ще 15 грудня. Це сталось, тому що вони вийшли в море, не дотримавшись вимог судноплавства.