Ще дві країни приєдналися до декларації саміту миру

Ще дві країни приєдналися до рішення першого саміту миру України. Декларацію підтримали Барбадос і Маршаллові Острови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Twitter (Х).
"Я вдячний Барбадосу і Республіці Маршаллові Острови за приєднання до підсумкового комюніке інавгураційного саміту миру", - заявив глава держави.
Зеленський розраховує на спільну роботу з острівними державами над питаннями, щодо екологічної та продовольчої безпеки.
Це вже п'ятий і шостий нові підписи під комюніке після інавгураційного саміту миру. Президент наголосив, що Україна продовжує працювати над тим, щоб їх кількість зростала.
"Ми цінуємо наших партнерів з острівних держав і закликаємо всіх приєднатися до нас у розробці бачення справедливого миру для України та всіх країн світу. Кожен може зробити свій внесок", - додав Зеленський.
Перший український саміт миру відбувся минулими вихідними у Швейцарії. На ньому були присутні представники 100 країн та організацій.
За результатами саміту миру ухвалили спільну декларацію. Її підтримали не всі учасники. Зокрема, підписати комюніке відмовилися Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати.
Україна не виключала участь Росії під час другого саміту миру. Проте глава МЗС наголошує, що прямих контактів з країною-агресором не буде.
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