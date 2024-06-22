Ще дві країни приєдналися до декларації саміту миру

"Я вдячний Барбадосу і Республіці Маршаллові Острови за приєднання до підсумкового комюніке інавгураційного саміту миру", - заявив глава держави.

Зеленський розраховує на спільну роботу з острівними державами над питаннями, щодо екологічної та продовольчої безпеки.

Це вже п'ятий і шостий нові підписи під комюніке після інавгураційного саміту миру. Президент наголосив, що Україна продовжує працювати над тим, щоб їх кількість зростала.

"Ми цінуємо наших партнерів з острівних держав і закликаємо всіх приєднатися до нас у розробці бачення справедливого миру для України та всіх країн світу. Кожен може зробити свій внесок", - додав Зеленський.