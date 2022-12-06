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Ще два посольства України отримали небезпечні пакунки, - Кулеба

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Київ, Вівторок 06 грудня 2022 14:49
Ще два посольства України отримали небезпечні пакунки, - Кулеба Фото: глава МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Ще два українські дипломатичні представництва отримали небезпечні пакунки. Йдеться про посольства в Румунії та Данії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Дмитра Кулебу під час брифінгу.

"Маємо нові випадки надсилання небезпечних пакунків. Сьогодні додалися наші посольства в Румунії та Данії. Всіх, хто продовжує надсилати ці пакунки та тероризувати наші посольства, прошу розслабитися і не втрачати свій час та гроші на поштові марки, нічого ви цим не досягнете", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, що сьогодні вранці стало відомо про те, що посольство України у столиці Румунії отримало два підозрілі конверти.

Додамо, днем раніше стало відомо, що в Іспанії вилучили ще три конверти з очима тварин, що призначалися українським дипустановам.

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