Ще 700 знищених загарбників. Генштаб оновив втрати ворога за добу

Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 338 тисяч солдатів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 700 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника станом на 10 грудня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 338 820 (+700) осіб;

танків - 5636 (+4) од;

бойових броньованих машин - 10529 (+10) од.;

артилерійських систем - 8064 (+6) од.;

РСЗВ - 919 од.;

засоби ППО - 605 од;

літаків - 324 од.;

гелікоптери - 324 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6136 од.;

крилаті ракети - 1586 (+1) од;

кораблі/катери - 22 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10623 (+25) од.;

спеціальна техніка - 1162 (+3) од.

Ситуація на фронті

Наразі наступальні дії українських військових зосередилися на двох напрямках фронту - Бахмутському та Мелітопольському. ЗСУ атакують південніше Бахмута та, як повідомляють у Генштабі, проводжують наступальну операцію у Запорізькій області.

Важкі бої тривають біля Авдіївки, яку росіяни хочуть оточити та захопити, у районі Мар'їнки і Бахмута.

Чи можливий прорив росіянами лінії фронту у разі захоплення Авдіївки та Мар'їнки - читайте у матеріалі РБК-Україна.