Ще 700 знищених загарбників. Генштаб оновив втрати ворога за добу
Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 338 тисяч солдатів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 700 росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника станом на 10 грудня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 338 820 (+700) осіб;
- танків - 5636 (+4) од;
- бойових броньованих машин - 10529 (+10) од.;
- артилерійських систем - 8064 (+6) од.;
- РСЗВ - 919 од.;
- засоби ППО - 605 од;
- літаків - 324 од.;
- гелікоптери - 324 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6136 од.;
- крилаті ракети - 1586 (+1) од;
- кораблі/катери - 22 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10623 (+25) од.;
- спеціальна техніка - 1162 (+3) од.
Ситуація на фронті
Наразі наступальні дії українських військових зосередилися на двох напрямках фронту - Бахмутському та Мелітопольському. ЗСУ атакують південніше Бахмута та, як повідомляють у Генштабі, проводжують наступальну операцію у Запорізькій області.
Важкі бої тривають біля Авдіївки, яку росіяни хочуть оточити та захопити, у районі Мар'їнки і Бахмута.
Чи можливий прорив росіянами лінії фронту у разі захоплення Авдіївки та Мар'їнки - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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