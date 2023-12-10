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Ще 700 знищених загарбників. Генштаб оновив втрати ворога за добу

Україна, Неділя 10 грудня 2023 08:36
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Ще 700 знищених загарбників. Генштаб оновив втрати ворога за добу Фото: Генштаб ЗСУ оновив втрати Росії у війні на 10 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 338 тисяч солдатів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 700 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника станом на 10 грудня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 338 820 (+700) осіб;
  • танків - 5636 (+4) од;
  • бойових броньованих машин - 10529 (+10) од.;
  • артилерійських систем - 8064 (+6) од.;
  • РСЗВ - 919 од.;
  • засоби ППО - 605 од;
  • літаків - 324 од.;
  • гелікоптери - 324 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6136 од.;
  • крилаті ракети - 1586 (+1) од;
  • кораблі/катери - 22 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10623 (+25) од.;
  • спеціальна техніка - 1162 (+3) од.

Ситуація на фронті

Наразі наступальні дії українських військових зосередилися на двох напрямках фронту - Бахмутському та Мелітопольському. ЗСУ атакують південніше Бахмута та, як повідомляють у Генштабі, проводжують наступальну операцію у Запорізькій області.

Важкі бої тривають біля Авдіївки, яку росіяни хочуть оточити та захопити, у районі Мар'їнки і Бахмута.

Чи можливий прорив росіянами лінії фронту у разі захоплення Авдіївки та Мар'їнки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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