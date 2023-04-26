Ще 30 років за ґратами. Проти Навального в Росії відкрили нову справу

"Вони висунули абсурдні звинувачення, через які мені загрожує 30 років колонії. Слідчий Відюков учора сказав, що із цієї справи окремо виділено терористичну справу про те, що я, сидячи у в'язниці, роблю теракти. І у цій справі мене судитиме окремо військовий суд", - сказав Навальний на засіданні суду.

Російський опозиціонер зазначив, що йому загрожує 30 років в'язниці, проте він припускає, що, ймовірно, мова йде про довічний термін.

"195 томів справи. Вони намагаються змусити мене ознайомитися з нею з урахуванням того, що я весь час перебуваю в ШІЗО (штрафний ізолятор вирізняється особливо жорсткими умовами, - ред.), вчора ввечері мене знову туди заселили", - заявив він.

У квітні Держдума РФ закликала визнати Фонд боротьби з корупцією Навального терористичною організацією.

Нагадаємо, Олексій Навальний перебуває у виправній колонії № 6 у Володимирській області Росії. У березня минулого року його засудили ще до 9 років в'язниці за шахрайство і неповагу до суду.

У жовтні 2022 року проти Навального порушили ще одну кримінальну справу. Його звинуватили в пропаганді тероризму.

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