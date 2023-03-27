Ще 20 пікапів для ЗСУ: мережа UPG відзначає 20-річчя, зміцнюючи оборону країни

У березні національній мережі АЗК UPG виповнюється 20 років. Компанія розпочала свій шлях з оптового продажу нафтопродуктів, а вже згодом розвинула власну мережу сучасних заправок. Пройшовши випробування війною, UPG втримала свої позиції серед лідерів ринку та продовжує забезпечувати українських водіїв пальним європейської якості.

З перших днів широкомасштабного вторгнення компанія підсилює армію та підтримує людей, які постраждали від нищівних наслідків війни. Загалом для допомоги військовим та цивільним у надважкому 2022-му UPG виділила понад 150 000 000 грн.

До свого 20-річчя компанія зміцнила сили оборони країни ще 20-ма новими позашляховиками Mitsubishi L200, які використовуватимуть захисники на передовій. Авто передали об'єднаній штурмовій бригаді «Лють». На сьогодні UPG вже відправила на фронт 75 пікапів такої ж марки та комплектації і заправила ЗСУ понад 650 000 літрами пального.

«Зараз найголовніше – щоб ми якнайшвидше перемогли ворога. Щоб перестали гинути наші люди, щоб наші захисники живими повернулися додому. Продовжуємо боронити нашу країну, виконуючи перед нею всі зобов’язання та допомагаючи армії», – каже засновник і власник групи компаній UPG Володимир Петренко.

Компанія відправляє на фронт не лише автівки, а й закриває інші запити військових: безпілотники, коптери та комплектуючі; тепловізори та прилади нічного бачення; тактичні спорядження; генератори та акумулятори; зарядні станції та сонячні батареї; одяг; харчі та багато всього іншого.

27 березня UPG пригощатиме військових і працівників екстрених служб України, які заїжджають на АЗК, безплатними гарячими напоями. «Це наш кулак, прикладений до серця, наше «дякую», яке неможливо умістити в словах», – розповідають у компанії.

У компанії наголошують, що в умовах, коли країна виборює своє право на існування, неможливе відчуття свята. Все, що сьогодні справді має сенс, – наполеглива робота, яка наближає перемогу.

Нагадаємо, у мережі АЗК UPG можна придбати повний асортимент пального: А-95, газ та ДП. Для власників потужних і сучасних авто – брендовий бензин upg100 та upg95. Все пальне відповідає стандарту Євро-5 та проходить багаторівневу перевірку, що гарантує його якість. Із відповідним сертифікатом якості виробника, де зазначено, з якої європейської країни його було поставлено, можна ознайомитися на кожній АЗК.