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Ще 117 млн грн: VBET сплатив потрійну вартість ліцензії на букмекерську діяльність

Середа 18 грудня 2024 10:08
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Ще 117 млн грн: VBET сплатив потрійну вартість ліцензії на букмекерську діяльність Фото: VBET сплатив потрійну вартість ліцензії на букмекерську діяльність (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Один з найбільших учасників ринку азартних послуг в Україні – VBET Ukraine – сплатив 117 млн грн ліцензійних зборів на проведення букмекерської діяльності, що втричі перевищує фактичну вартість ліцензії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Від ТОВ "Вбет Україна" надійшла оплата у розмірі 117 млн грн за наступний рік дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності", - повідомила Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.

Державна казначейська служба України підтвердила надходження.

У 2023 році VBET Ukraine також здійснив передоплатою платежі за дві інші ліцензії: 23,4 млн грн – за четвертий рік дії ліцензії на проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, та 6 млн грн – за четвертий рік дії ліцензії на проведення азартних ігор в покер.

Ще 117 млн грн: VBET сплатив потрійну вартість ліцензії на букмекерську діяльність

Окрім надання якісних та сучасних технологічних послуг своїм клієнтам, компанія продовжує свою соціальну та благодійну діяльність.

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