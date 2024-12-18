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Еще 117 млн грн: VBET оплатил тройную стоимость лицензии на букмекерскую деятельность

Среда 18 декабря 2024 10:08
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Еще 117 млн грн: VBET оплатил тройную стоимость лицензии на букмекерскую деятельность Фото: VBET оплатил тройную стоимость лицензии на букмекерскую деятельность (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Один из крупнейших участников рынка азартных услуг в Украине - VBET Ukraine - уплатил 117 млн грн лицензионных сборов на проведение букмекерской деятельности, что втрое превышает фактическую стоимость лицензии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"От ООО "Вбет Украина" поступила оплата в размере 117 млн грн за следующий год действия лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности", - сообщила Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей.

Государственная казначейская служба Украины подтвердила поступления.

В 2023 году VBET Ukraine также осуществил предоплатой платежи за две другие лицензии: 23,4 млн грн - за четвертый год действия лицензии на проведение азартных игр казино в сети Интернет, и 6 млн грн - за четвертый год действия лицензии на проведение азартных игр в покер.

Еще 117 млн грн: VBET оплатил тройную стоимость лицензии на букмекерскую деятельность

Кроме предоставления качественных и современных технологических услуг своим клиентам, компания продолжает свою социальную и благотворительную деятельность.

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