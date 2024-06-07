Щасливе дитинство в ЖК Respublika від KAN

Кажуть, все найкраще – дітям. Для KAN Development так воно і є! Перший день літа і за сумісництвом Міжнародний день захисту дітей компанія відзначила яскравим дитячим святом у басейні житлового комплексу Respublika. А все тому, що в KAN впевнені: у дітей повинно бути щасливе дитинство.

Тільки уявіть собі… 0,38 га рекреаційної зони житлового комплексу Respublika було перетворено у рай для втілення найшаленіших дитячих мрій. Біля входу гостей зустрічають русалки і після кількох спільних знімків на фонозоні, проводять до басейну, навколо якого під звуки музики вже вирують розваги.

І поки дорослі неспішно замовлять напої, знайомляться з сусідами і обирають шезлонги для засмаги, діти в аквагримі застрибують в басейн з підігрівом. Хто зі спокійніших - малює аквареллю, решта: виготовляє слайми, змагається на водних пістолетах, бере участь у руханках, конкурсах і квестах з аніматорами житлового комплексу Respublika. Доповнюють програму заходу бульбашкове шоу, виступ балету на воді Mermaid та апетитні страви на фудкорті від Episode Gastrobar, Lapin Cafe, Beer Boy, її sushi, МамаМанана та DenLi.

На особливо активних дорослих чекали приємні сюрпризи від партнерів KAN: Sport Life, Нової Пошти, DMT CLINIC, Elen, Merci, Oops school.

У житловому комплексі Respublika легко знайти друзів для всієї сім'ї. KAN Development створює комфортну екосистему для життя, середовище, де твій дім не закінчується квадратними метрами.

KAN продовжує будувати та закликає не відкладати життя на завтра. Висловлюйте свою віру в Україну проактивними вчинками: донатами військовослужбовцям, купівлею товарів українських виробників, інвестиціями в столичну нерухомість, рішенням жити гідне життя в середовищі однодумців з широкою інфраструктурою можливостей. Обирай сучасне, комфортне та затишне житло в житловому комплексі Respublika. Переїжджай до KAN!