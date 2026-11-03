Shazam, розпізнавання звуків і розмов: які нові ШІ-функції отримає Apple Watch

Що може Audio Intelligence?

Нова платформа поєднує інструменти для виявлення важливих звуків довкілля, автоматичного пошуку музики через Shazam, а також дві розширені функції для роботи з людським мовленням.

Функція Live Rewind дозволяє за допомогою подвійного натискання на цифрову коронку переглянути текстовий фрагмент розмови за останні 15 секунд, тоді як Siri Recap створює короткі підсумки тривалих бесід без збереження повних стенограм.

Для дотримання етики та захисту людей поруч розробники заклали в архітектуру такі обмеження:

повна відсутність ідентифікації та маркування мовців у згенерованих підсумках;

обов'язкові звукові та візуальні сигнали під час активації функції Live Rewind для попередження навколишніх;

автоматичне видалення незбережених нотаток через сім днів, а коротких текстових фрагментів - за тридцять секунд;

вбудовані алгоритми фільтрації, які свідомо пропускають потенційно чутливу інформацію на кшталт фінансових даних чи паролів.

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Апаратна безпека та особливості обробки даних

Безпека платформи побудована на глибокій інтеграції апаратного забезпечення та сучасних алгоритмів.

"Сирий" аудіопотік ніколи не записується і не зберігається на пристрої чи у хмарі, роблячи його абсолютно недоступним для будь-кого, включаючи саму компанію Apple.

Процес обробки та захисту інформації реалізовано так:

Мікрофони передають звук у захищений буфер апаратного модуля Secure Enclave на чипі S11 для локальної ізольованої обробки.

Для створення підсумків у хмарі Private Cloud Compute передаються лише зашифровані та максимально стиснені текстові дані, які миттєво видаляються після завершення запиту.

Усі збережені нотатки та фрагменти в додатку Siri захищені наскрізним шифруванням під час синхронізації через iCloud.

У Купертіно підкреслюють: для використання розширених функцій Live Rewind та Siri Recap необхідні сумісні моделі годинників у парі з актуальними iPhone, що підтримують технології Apple Intelligence та нову версію Siri AI.