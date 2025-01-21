На шасі Range Rover: Tata показала новий електричний кросовер

Кросовер Avinya X виконані у мінімалістичному стилі, який створив канадський дизайнер Мартін Ухларік. Авто характеризується звуженою світлотехнікою, яка утворює фірмову літеру T на носі, та лаконічними лініями кузова. Коцепт Avinya X також має двоколірне забарвлення з чорним дахом та приховані дверні ручки.

У салоні панує сучасний мінімалізм: за овальним кермом встановлений вузький дисплей приладів, а великий екран медіасистеми посунули вниз на центральну консоль. Центральний тунель відсутній, як і фізичні кнопки.

В основі електромобілів сімейства Avinya лежатиме універсальна 800-вольтова платформа Electrified Modular Architecture (EMA) компанії JLR, якою володіє концерн Tata. Раніше було оголошено, що EMA ляже в основу кросоверів Range Rover Evoque, Range Rover Velar та Discovery Sport наступних поколінь, а тепер оголошено, що до них приєднаються преміальні індійські моделі.

Технічні подробиці поки що тримаються в секреті, відомо лише, що Avinya X матиме запас ходу 500 км. Оголошено, що кросовер Tata Avinya X дуже близький до серійної версії.