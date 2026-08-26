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Шантажував бізнес і ховався в Німеччині: поліція викрила власника Telegram-каналу

19:29 26.08.2026 Ср
2 хв
Зловмисник публікував компромат і негативні матеріали про бізнесмена з 2018 року
aimg Валерій Ульяненко
Шантажував бізнес і ховався в Німеччині: поліція викрила власника Telegram-каналу Фото: німецька поліція (Getty Images)
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Поліцейські України спільно з німецькими колегами викрили у Берліні власника анонімного сайту та Telegram-каналу, який роками дискредитував і шантажував українського бізнесмена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Нацполіції.

За даними слідства, фігурант адміністрував сайт і Telegram-канал із багатотисячною аудиторією, які не були зареєстровані в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа. Починаючи з 2018 року, на цих майданчиках систематично публікували негативні матеріали та компромат про керівника одного з підприємств і його бізнес.

Після чергової серії фейкових дописів зловмисник поставив потерпілому чітку вимогу: перерахувати 3,5 тисячі доларів у криптовалюті в обмін на видалення публікацій та припинення подальших атак. Після переказу коштів матеріали справді були прибрані з ресурсів.

Обшуки у Берліні та вилучені докази

Слідчі Головного слідчого управління та Кіберполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора встановили, що підозрюваний переховується на території Німеччини. У межах міжнародної правової допомоги 26 серпня німецькі поліцейські за участю українських правоохоронців провели обшуки за місцем проживання фігуранта в Берліні.

Під час слідчих дій у помешканні вилучили:

  • мобільні телефони, комп’ютерну й іншу цифрову техніку;
  • банківські картки;
  • документи й чеки, що підтверджують обготівкування коштів та операції з криптовалютою в країнах ЄС.

Усі вилучені речі й цифрові носії передадуть в Україну для проведення подальших експертиз.

Власнику анонімних ресурсів оголосили про підозру за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Наразі українські правоохоронці готують документи для оголошення підозрюваного в міжнародний розшук і його подальшої екстрадиції в Україну. Також поліція встановлює можливих спільників.

Нагадаємо, СБУ і Нацполіція затримали екснардепа, який організував корупційну схему для "ухилянтів". За 10 тисяч доларів він допомагав отримувати фейкову інвалідність.

За даними джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, йдеться про Підберезняка Вадима Івановича.

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