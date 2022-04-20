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Шантажа будет много. Арестович оценил возможность ядерного удара по Украине

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Наталья Юрченко

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что вероятность применения Россией ядерного оружия невелика. Он назвал соответствующие заявления шантажом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Арестовича во время телемарафона.

Он объяснил, что после ядерной атаки военные должны зайти в ядерную зону. Однако они подвергнутся радиационному облучению, что приведет к летальным исходам.

Кроме того, ядерное оружие обладает мощностью, которая приведет к радиационному заражению не только Украины, но также Беларуси и европейской части России.

По словам Арестовича, запуск Россией стратегической ядерной ракеты вызовет панику во всем мире. Страны, имеющие ядерное оружие, в частности США, Китай, Британия, Франция, Индия и Пакистан, не будут знать, на кого именно направлена ракета.

"Шантажа будет много. Каждый день будем слышать, что вот ядерное оружие, еще немножко. Они на сайте МЧС опубликовали памятку, что делать в случае ядерного удара НАТО по России, но убрали через несколько минут. Но таких штук будет много. Они хотят сделать вид, что неуправляемы, но мы прекрасно знаем, что они рациональные люди. У них картина мира искаженная, но они понимают, что происходит. Думаю, что будет много шантажа, но на сам удар давайте оставим 1%", - отметил Арестович.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что мир должен быть обеспокоен из-за вероятности применение Россией ядерного оружия против Украины.

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