Шантажа будет много. Арестович оценил возможность ядерного удара по Украине

Он объяснил, что после ядерной атаки военные должны зайти в ядерную зону. Однако они подвергнутся радиационному облучению, что приведет к летальным исходам.

Кроме того, ядерное оружие обладает мощностью, которая приведет к радиационному заражению не только Украины, но также Беларуси и европейской части России.

По словам Арестовича, запуск Россией стратегической ядерной ракеты вызовет панику во всем мире. Страны, имеющие ядерное оружие, в частности США, Китай, Британия, Франция, Индия и Пакистан, не будут знать, на кого именно направлена ракета.

"Шантажа будет много. Каждый день будем слышать, что вот ядерное оружие, еще немножко. Они на сайте МЧС опубликовали памятку, что делать в случае ядерного удара НАТО по России, но убрали через несколько минут. Но таких штук будет много. Они хотят сделать вид, что неуправляемы, но мы прекрасно знаем, что они рациональные люди. У них картина мира искаженная, но они понимают, что происходит. Думаю, что будет много шантажа, но на сам удар давайте оставим 1%", - отметил Арестович.