Шантажа будет много. Арестович оценил возможность ядерного удара по Украине
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что вероятность применения Россией ядерного оружия невелика. Он назвал соответствующие заявления шантажом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Арестовича во время телемарафона.
Он объяснил, что после ядерной атаки военные должны зайти в ядерную зону. Однако они подвергнутся радиационному облучению, что приведет к летальным исходам.
Кроме того, ядерное оружие обладает мощностью, которая приведет к радиационному заражению не только Украины, но также Беларуси и европейской части России.
По словам Арестовича, запуск Россией стратегической ядерной ракеты вызовет панику во всем мире. Страны, имеющие ядерное оружие, в частности США, Китай, Британия, Франция, Индия и Пакистан, не будут знать, на кого именно направлена ракета.
"Шантажа будет много. Каждый день будем слышать, что вот ядерное оружие, еще немножко. Они на сайте МЧС опубликовали памятку, что делать в случае ядерного удара НАТО по России, но убрали через несколько минут. Но таких штук будет много. Они хотят сделать вид, что неуправляемы, но мы прекрасно знаем, что они рациональные люди. У них картина мира искаженная, но они понимают, что происходит. Думаю, что будет много шантажа, но на сам удар давайте оставим 1%", - отметил Арестович.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что мир должен быть обеспокоен из-за вероятности применение Россией ядерного оружия против Украины.
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