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Шантажу буде багато. Арестович оцінив можливість ядерного удару по Україні

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Київ, Середа 20 квітня 2022 14:55
Шантажу буде багато. Арестович оцінив можливість ядерного удару по Україні Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Наталія Юрченко

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що ймовірність застосування Росією ядерної зброї невелика. Він назвав відповідні заяви шантажем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Арестовича під час телемарафону.

Він пояснив, що після ядерної атаки військові повинні зайти в ядерну зону. Проте вони зазнають радіаційного опромінення, що приведе до летальних наслідків.

Крім того, ядерна зброя має потужність, яка призведе до радіаційного зараження не тільки України, а й Білорусі та європейської частини Росії.

За словами Арестовича, запуск Росією стратегічної ядерної ракети викличе паніку у всьому світі. Країни, що мають ядерну зброю, зокрема США, Китай, Британія, Франція, Індія та Пакистан, не знатимуть, на кого саме направлена ракета.

"Шантажу буде багато. Щодня будемо чути, що от ядерна зброя, ще трошки. Вони на сайті МНС опублікували пам'ятку, що робити у разі ядерного удару НАТО по Росії, але прибрали через кілька хвилин. Але таких штук буде багато. Вони хочуть вдати, що некеровані, але ми прекрасно знаємо, що вони раціональні люди. У них картина світу викривлена, але вони розуміють, що відбувається. Думаю, що буде багато шантажу, але на сам удар давайте залишимо 1%", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що світ повинен бути стурбований через ймовірність застосування Росією ядерної зброї проти України.

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