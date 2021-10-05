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Шантаж России: в Польше заявили о неизбежности повышения тарифов на газ для населения

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Варшава, Вторник 05 октября 2021 17:39
Шантаж России: в Польше заявили о неизбежности повышения тарифов на газ для населения Фото: тарифы на газ в Польше могут поднять из-за шантажа России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Повышение тарифов на газ для населения Польши неизбежно на фоне высоких цен на европейских биржах. Сложившая ситуация - это энергетический шантаж со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента польского нефтегазового концерна PGNIG Павла Маевского.

"Еще одно повышение тарифов на газ неизбежно. Мы постараемся сделать эту заявку таким образом, чтобы повышение цены было минимальным для населения", - цитирует издание Bankier заявление Маевского, которое он сделал в кулуарах Конгресса 590.

Глава компании отметил, что заявка на повышение тарифов для населения будет не такой, как рост цен на газ на европейских биржах. "Это совершенно беспрецедентная акция. Это результат действий "Газпрома". Посмотрите, как может выглядеть энергетический шантаж с российской стороны", - добавил он.

При этом Маевский сообщил, что газовые хранилища в Польше заполнены почти на 100%. По его словам, компания сделает все, чтобы обеспечить стабильные поставки газа на польский рынок.

Отвечая на вопрос о прогнозах цен на газ на ближайшие месяцы, он сказал, что в настоящее время сделать это сложно, поскольку ситуация не поддается рациональному анализу, а сложившаяся на европейских рынках ситуация контролируется политикой, проводимой "Газпромом".

Напомним, сегодня днем цена фьючерса на хабе TTF в Нидерландах превысила 1400 долларов за тысячу кубов.

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