Шантаж "Газпрома" не сработал: цены на газ в Европе падают благодаря рекордным запасам

Европейский эталонный контракт на хабе TTF в Нидерландах подешевел более чем на 10% до 2280 долларов за тысячу кубометров.

"Похоже, что улучшение фундаментальных показателей, отражающееся на уровне запасов, значительно снизило премию за риск по российскому газу", - говорят аналитики Engie EnergyScan.

На прошлой неделе Европа досрочно выполнила задачу по заполнению своих запасов газа на 80% к ноябрю. Запасы ЕС в настоящее время заполнены почти на 82%, согласно данным Gas Infrastructure Europe, а склады в Германии, крупнейшем потребителе газа в Европе, заполнены на 86%.

Рейтинговое агентство Fitch заявило, что сокращение потоков газа по "Северному потоку" произошло на четыре месяца раньше, чем агентство ранее ожидало, но добавило, что Европа подготовилась к такому повороту событий.

"Похоже, что улучшение фундаментальных показателей, отражающееся на уровне запасов, значительно снизило премию за риск по российскому газу", - говорят аналитики Engie EnergyScan.

"План ЕС, подкрепленный увеличением поставок альтернативного газа, особенно рекордным импортом сжиженного природного газа (СПГ), и сокращением потребления газа на 15% в 2023 году по сравнению с 2021 годом, должен помочь избежать острой нехватки", - отмечают аналитики Fitch.

Однако Fitch считает, что по-прежнему существует много факторов неопределенности, связанных с предложением и спросом на зимний газ в ЕС, такими как температура, поставки СПГ и развитие войны России против Украины.