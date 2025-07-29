Шанси на зустріч президентів України і РФ зростають. Причина в Трампі, - Кислиця

Він пояснив це тим, що президент США Дональд Трамп відкрито демонструє невдоволення тим, що Росія затягує переговорний процес.

Водночас Кислиця зазначив, що не може коментувати слова глави турецького МЗС Хакана Фідана, який зробив заяву про зустріч президентів України і РФ. Дипломат додав, що не знає контексту, в якому слова Фідана були сказані, "а це дуже важливо".

"У мене немає першоджерела його слів, можливо, він має на увазі користь від трьох проведених зустрічей у Стамбулі. Можливо, він відчуває, що шанс на таку зустріч зростає. І дійсно, хочеться вірити, що зростає, тому що Москва усвідомлює, що у Вашингтона уривається терпець", - заявив Кислиця.

Він додав, що "можна гратися з друзями", з колегами, але гратися "з президентом Сполучених Штатів у такі ігри не можна".

Також дипломат розповів, що тема саміту лідерів піднімалася що під час першої зустрічі делегацій у Стамбулі. Причому Кислиця вказав, що делегація РФ не казала, що такої зустрічі ніколи не буде. Проте російська сторона висувала вимоги.

"Російська сторона казала: "Ви хочете зустрічі? Виконуйте вимоги!". Тобто вони спотворюють логіку української сторони, бо вважають, що президенти мають лише схвалювати щось, що зроблено експертами. Але тут має бути інша логіка. Тут мусить бути логіка, що правитель Кремля має чітко сказати всім своїм підлеглим, що вони мають оформити принципові домовленості лідерів, а не навпаки", - пояснив Кислиця.

Він наголосив, що в іншому випадку зустрічі будуть тривати роками і це саме те, що потрібно Росії.

Продовжуючи тему заступник міністра підкреслив, що РФ замість реального вирішення питання завершення війни намагається вибудувати "інфраструктуру безкінечних розмов" і запропонувати це Дональду Трампу.

"Я думаю, що у Вашингтоні, де працюють розумні люди - і аналітики, і політики - вже зрозуміли, що їх водять за ніс. І чекати до 2 вересня - це занадто довго, адже щодня гинуть люди, щодня маємо ракетні та дронові обстріли, а російська сторона продовжує водити хороводи навколо експертних зустрічей", - резюмував Кислиця.