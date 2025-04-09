Шанси "Реала" – 1%: суперкомп'ютер назвав нового фаворита Ліги чемпіонів

Напередодні старту чвертьфіналів найбільш імовірним переможцем турніру аналітики вважали "Барселону" (23,1%), другу сходинку рейтингу посідав ПСЖ (19,3%), далі йшли "Арсенал" (15,6%) та "Інтер" (13,8%). Мадридському "Реалу" давали 12,2%, "Баварії" – 10,8%, "Астон Віллі" – 3,7%, дортмундській "Боруссії" – 1,5%.

Відбулося лише два поєдинки стадії, як ШІ різко передумав і видав новий розклад.

На суперкомп'ютер так вплинула гра "канонірів", що тепер саме їх він вважає основними претендентами на перемогу, піднявши шанси команди Олександра Зінченка на успіх майже вдвічі – до 28,4%. Вихід лондонців у фінал оцінюється в 54,2%, у півфінал – 96%.

Попередній фаворит – "Барселона" – опустився на другу сходинку. Її шанси на перемогу, фінал та півфінал оцінюються в 22,4%, 43,3% та 80% відповідно.

"Інтер" обійшов ПСЖ та піднявся на третє місце – 21,1%, 43,7% та 82,4% відповідно.

Щодо інших чвертьфіналістів, то їхні шанси на перемогу в ЛЧ такі: ПСЖ (18,8%), "Баварія" (3,7%), "Астон Вілла" (3,2%), "Боруссія" (1,3%).

Акції "Реала" зовсім упали. На повторний успіх у ЛЧ дають 1,1%, на фінал – 2,2%, а на камбек з "Арсеналом" у чвертьфіналі – 4%.

Нагадаємо, що фінал ЛЧ заплановано на 31 травня 2025 року орієнтовно о 22:00 за київським часом. Головний єврокубковий матч сезону прийме "Альянц Арена" – домашній стадіон "Баварії".

Минулого року тріумфатором Ліги чемпіонів став "Реал", який завдяки голам Карвахаля і Вінісіуса наприкінці поєдинку, переміг дортмундську "Боруссію" – 2:0.