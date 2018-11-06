Шанс на жизнь: онкобольной ветеран АТО рассказал о лечении в Турции после скандала в Институте рака

Фото: Виталий Драган (коллаж РБК-Украина)

О лечении в Стамбуле и помощи украинских волонтеров - в интервью защитника Украины, который ждет следующий курс химиотерапии в турецкой клинике

Широко известным в Украине стал случай с лечением рака у участника АТО Виталия Драгана после того, как теперь уже бывшая врач Национального Института Рака в Киеве летом 2018 года сказала ему, что на Донбассе он "убивал братский народ".

После огласки и скандала врача Анну Губареву уволили, однако ситуацию с лечением бойца это не решило: ему все еще были нужны средства на дорогую химиотерапию и пересадку костного мозга, которых в Украине практически не выполняют. У Виталия - лимфома Ходжкина. Хотя он – ветеран войны на Донбассе, никаких льгот для него не предусмотрено, а полная стоимость лечения составила 200 тысяч гривен.

Фото: Виталий Драган - один из тех военных, которые первыми в 2014-м году защищали Украину от оккупантов (из личного архива Виталия)

Волонтеры украинской общественной организации "Дія в Україні", узнав о случившемся, связались с турецкой клиникой, где бойца согласились взять на бесплатное лечение, несмотря на то, что оно стоит десятки тысяч долларов. В начале сентября 2018 года волонтеры купили Виталию билет на самолет до Стамбула, а перед его отъездом на лечение организовали брифинг в Киеве.

Как проходит лечение Виталия Драгана сейчас и какие сложности при прохождении им химиотерапии в Украине остались вне поля зрения СМИ – в материале.

Прошел два курса химиотерапии

По состоянию на начало ноября 2018 года в клинике Стамбула Виталий прошел три курса химиотерапии. Сейчас готовится к четвертому курсу, и тем временем живет в отеле. Ожидается, что после курсов химиотерапии ему проведут трансплантацию костного мозга.

Как известно, стволовые клетки от ближайшего родственника организм воспринимает лучше, поэтому в клинике предложили стать донором родному брату Виталия. Он взял отпуск и приехал в Стамбул на обследование, но впоследствии оказалось, что клетки брата Виталию не подходят. Теперь пациенту будут искать неродственного донора.

Фото: К Виталию приехал брат. Ему предлагали стать донором, но его клетки Виталию не подошли (из личного архива Виталия)

"Когда я проходил первый курс химиотерапии, то не выходил из палаты больше месяца. Важно было не подхватить инфекцию, поскольку при такой терапии организм очень ослаблен, иммунитет падает. Я заболел бронхитом, а у обычного человека это была бы обычная простуда", - говорит Виталий.

Сейчас он ждет следующий курс химиотерапии. Интервал между курсами – 21 день. По словам врачей клиники, теперь он будет принимать более эффективный препарат. К тому же, новые лекарства не будут так агрессивно действовать на другие органы, как предыдущие препараты.

Однако неизвестно, сколько курсов химиотерапии ему еще придется пройти перед трансплантацией: все будет зависеть от состояния организма.

"Из-за непрофессионализма врачей я потерял драгоценное время"

Виталий Драган - один из тех военных, которые первыми в 2014-м защищали Украину от оккупантов. В частности, в тот период его Кропивницкий полк спецназначения участвовал в военной операции по освобождению Славянска.

Виталий начал чувствовать, что болен в 2016 году - уже после возвращения из АТО. В Украине ему долго не могли поставить верный диагноз. Он ходил от врача к врачу, и долгое время ни один из них не подозревал у него рак, хотя опухоль продолжала увеличиваться в размерах.

Фото: В Турции Виталия встретила переводчик клиники и консул Украины в Стамбуле (предоставлено ОО “Дія в Україні”)

"Начал терять вес, сильно уставал. Очень болела спина. Начала также печь кожа. Когда я пошел к дерматологу, там сказали, что кожа печет от того, что я ем много сладкого. Вы представляете профессиональный уровень этих врачей? Из-за вот такого непрофессионализма врачей я потерял драгоценное время. Ведь тем временем у меня развивалась опухоль, которую можно было бы обнаружить раньше. А ее у меня обнаружили только через год! Да и то – только тогда, когда она появилась на шее и ее было просто невозможно не заметить. До того онкологию даже не подозревали, и соответствующих анализов не делали", - вспоминает Виталий.

К тому же, в Украине буквально за несколько дней до выезда в Стамбул у него обнаружили две опухоли, а во время обследования в Турции через несколько дней нашли третью. С одной стороны, анализы делали практически те же, а с другой - их точность отличалась, говорит участник АТО.

Фото: В Стамбуле Виталий Драган подружился с украинской общиной (предоставлено ОО “Дія в Україні”)

Ранее в Институте Рака в Киеве Виталий был на лечении в стационаре лишь пять дней, пока проходил химиотерапию.

"Прокапали – и все, свободен. Мне там две "химии" сделали бесплатно, а дополнительные лекарства я покупал сам. Стоили и по 5 тысяч гривен, по 4. Это просто таблетки, которые надо еще и дома принимать. Кроме того, нужны были уколы, которые повышают иммунитет", - рассказывает он.

Почувствовал поддержку украинского консульства в Стамбуле

В Стамбуле Виталий подружился с консульством Украины в Турции. Вместе с консулом они ходили на экскурсию по городу.

"Также ходили и на премьеру фильма "Донбасс" режиссера Сергея Лозницы. Фильм транслировали с английскими и турецкими субтитрами. На премьеру пришли представители консульства с женами. У нас с ними сложились очень хорошие отношения", - говорит Виталий.

Сейчас в Стамбуле ему время от времени помогают украинки, которые живут в Турции.

"Здесь есть украинки, которые вышли замуж за турков, живут здесь долгое время и мне очень помогают", - добавляет он.

Неожиданно встретился с президентом

3 ноября в Стамбуле Виталий встретился с президентом Украины Петром Порошенко на открытии мемориальной таблички на здании, где в 1919-1922 годах действовало посольство Украинской Народной Республики (УНР) в Османской империи.

"Консул и посол представили меня президенту. Как оказалось, он предварительно уже знал, какая ситуация сложилась с моим лечением. В Стамбуле он открыл мемориальную доску на том месте, где действовало посольство УНР в 1920-х годах. Я передал президенту папку с моими диагнозами и письмо с просьбой помочь финансово в лечении. Встреча была недолгой, поэтому поговорили о самом главном. Сказали, что будут интересоваться моим лечением и в дальнейшем", - рассказывает он.

"У меня есть надежда, что моя просьба не пройдет безрезультатно”, - выражает надежду участник АТО.

“Медсестры в турецкой клинике умеют делать кардиограмму”

Виталий Драган вспоминает:

"Мои удивление турецкой медициной началось сразу, как только приехал в клинику. Первое удивление было от того, что врачи здесь работают круглосуточно. Все так же, как днем, просто только вторая смена. У меня был вечерний самолет в Стамбул, поэтому я прилетел туда поздно вечером. И сразу после того, как приехал в клинику, мне оперативно сделали снимки. У клиники - 14 этажей, и еще 8 этажей под землей. Там располагается оборудование, которое выделяет облучение: все строго по стандартам".

Фото: Виталий был поражен тем, какие условия были в турецкой клинике во время лечения (gophastanesi.com.ua)

Он был поражен тем, что никто ему не отказывал в обследовании несмотря на то, что это была ночь.

"Никто не говорил: “Приходите завтра”, или "Вы видели, который час?". Очень тщательно меня обследовали. У всех бывает плохое настроение, в том числе и у врачей. Но в работе они этого не показывают, пациент видит во враче только хорошие эмоции и имеет от него мощную поддержку. После обследования я пришел в палату. Сразу ко мне пришла медсестра и сделала кардиограмму сердца. Да, это очень интересно, что медсестры у них очень квалифицированные. Также распространенное явление - здесь много работает медбратьев", - говорит он.

Строгий график капельниц и прием таблеток, постоянный контроль всех показателей организма – по словам Виталия, в этом плане наши и турецкие больницы вообще не сравнить.

Палата Виталия в турецкой клинике состояла из двух комнат. Кроме двух кроватей, были два дивана и по большому плазменному телевизору в каждой из комнат. Также – индивидуальный душ.

Фото: Ветеран АТО ходил на экскурсии по Стамбулу с украинцами, которые живут в Турции (из личного архива Виталия)

Показатели давления, вместе с другими данными о состоянии пациента, видно на большом дисплее. А для того, чтобы измерить температуру, ему не надо держать термометр несколько минут под рукой: для этого есть прибор, который ставят в ушную раковину буквально на 2 секунды, и сразу медсестра получит самый точный показатель.

"Лекарства в Украине в 3-4 раза дороже, чем в Турции. У нас врачи советуют конкретного производителя"

"Я заметил, что те же самые препараты, которые были мне нужны, в Украине в 3-4 раза дороже, чем в Турции! Лишь один укол, который я брал для себя в Кропивницком, мне стоил 725 гривен. А тут купил три упаковки по 2 шприца аналогичных лекарств, и это стоило 500 гривен. Там один укол, а тут целых шесть, и дешевле. В украинском онкоцентре мне и моей маме давали визитки одного конкретного производителя. Говорили: "покупайте только вот здесь". Тогда мы посмотрели такие же лекарства в Интернете, а они, оказывается, на 300 гривен дешевле. Пациенты и их родственники вынуждены отдавать последнее, а у нас врачи на это спокойно смотрят и советуют конкретного производителя, с которым перед тем договорились", - говорит Виталий.

В соответствии со ст.5 ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" и другим документам государственного значения, медицинская помощь военным АТО должна предоставляться бесплатно, напоминает Виталий.

Фото: По состоянию на начало ноября 2018 года в клинике Стамбула Виталий прошел два курса химиотерапии, в гости к нему приехал брат (из личного архива Виталия)

"Но в Кропивницком мне говорили: “другие не качают права, а тихонько платят”. Я уже молчу о том, что по Конституции каждый имеет право на бесплатное лечение. Конечно, это не выполняется. Но я не раз повторял про эту проблему: участники АТО должны лечиться бесплатно! Это люди, которые защищали страну, и отношение к ним должно быть соответствующее. Я сейчас не о себе говорю, а о всех других участников АТО, которым требуется дорогостоящее лечение. А в Украине, независимо от того, ветеран войны или нет, все равно сталкиваешься с коррупцией, круговой порукой", – обращает внимание Виталий.

На финансирование онкоцентра в Кропивницкому и других городах выделяют миллионы гривен, а подходы и лечение там не меняются, говорит он:

"Если давить, то лечение может и найдется. “Бесплатные” лекарства в Украине приходится выбивать со скандалами. Никто переживать за тебя не будет”.

"Я говорил о коррупции в онкоцентре, но меня никто не слышал"

По словам Виталия, скандальным стал только один случай с его лечением в Институте Рака в Киеве, но было очень много подобных скандалов в онкоцентре Кропивницкого, о которых в СМИ не писали.

"Там спокойно спрашивают о деньгах, спокойно дают визитки "нужных" фирм. Бесплатную "химию" удерживают для "нужных" людей. Говорят, что лекарств нет, а на самом деле все есть. Я открыто говорил об этом на телеканалах, но всеукраинские каналы эту часть не показали. Показали только то, какой скандал произошел в НИРе (Национальном институте рака - ред.). Об этом надо говорить постоянно. Возможно, только после многочисленных скандалов что-то изменится", - говорит он.

Украинки в Стамбуле помогали Виталию средствами, продуктами, проводили экскурсии по городу. Ему также помогали и неравнодушные люди деньгами из Украины, но деньги быстро закончились, потому что в перерыве между курсами химиотерапии он живет в отеле и питается за свой счет. Это стоит недешево.

Ветеран АТО Виталий Драган - защитник Украины и молодой парень, который мечтает победить болезнь и поскорее вернуться домой к семье, друзьям и близким.

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Напомним, ранее экс-врач Института Рака извинилась перед ветераном АТО накануне его отъезда на лечение в Турцию.