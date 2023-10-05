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"Шановні обмежено придатні". Ультрас "Шахтаря" гнівно звернулися до українських фанів у Європі

Багато чоловіків з України приходять на футбольні матчі на стадіонах Європи (колаж: РБК-Україна)
Автор: Дмитро Войналович

Чоловіків з України, які підтримують донецький "Шахтар" на виїзних і номінально домашніх матчах Ліги чемпіонів, просять не вивішувати банери у підтримку "гірників" російською мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку ультрас "Шахтаря".

Що не сподобалося ультрас після матчу "Антверпен" - "Шахтар"

На виїзному переможному для "Шахтаря" матчі з бельгійським "Антверпеном" на трибунах "Босейлстадіон" вболівальники "гірників" вивісили банер у підтримку улюбленого клубу.

Однак напис на транспаранті був російською мовою: "Кроты на выезде".

Це дуже не сподобалося руху ультрас донецького клубу, багато представників якого зараз воюють з російськими окупантами на фронті. 

"Шановні наші "обмежено придатні". Велике прохання: не вішати на стадіонах текстівки ворожою мовою!" - йдеться у сторіз Ultras Shakhtar Donetsk.

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Крім того, ультрас показали, як дійсно сьогодні виглядають "кроти на виїзді". І мова тут далеко не про футбол...

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А чоловіків-вболівальників, які під час війни виїхали з України, ультрас називають дещо інакше.

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"Ми, фанати великого клубу славетної країни, недопустимо, щоб на наших секторах були ганчірки ворожими мовами! Особливо, коли найкращі сини Донеччини та України гинуть за нашу державу!" - написали вболівальники "гірників".

Ультрас донецького клубу підтримали фанатські рухи інших українських команд, зокрема хулз "Динамо" з Kategorie D.

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