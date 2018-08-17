Шахтеры продолжат протесты, если Кабмин не найдет 1,4 млрд гривен на выплату долгов по зарплатам, - "Наш край"

Сергей Шахов заявил, что с 15 августа пятеро горняков не поднимаются на поверхность в знак протеста

Акции протеста шахтеров с требованием к Кабинету министров Украины найти деньги на погашение задолженности по зарплате пройдут по всей Украине. Об этом заявил народный депутат от "Нашего края" Сергей Шахов, сообщает пресс-служба партии.

По словам Шахова, который сегодня отправился на Донбасс к шахтерам, Кабмин должен немедленно найти в бюджете 1,4 млрд грн на зарплаты шахтерам.

"Сегодня в угольной отрасли наблюдается полная вакханалия. До сих пор по всей Украине шахтеры не получили свои зарплаты. В последний день работы Верховная рада выполнила все свои обязательства, проголосовав за закон №8362, выделив 1,4 млрд грн (51 млн долларов) на зарплату шахтерам.

"Наш край" предлагает Кабмину незамедлительно найти эти деньги в бюджете и выдать людям зарплату. Иначе протесты шахтеров будут не только на Донбассе - митинги пройдут по всей стране", - заявил Шахов.

Нардеп напомнил, что с 15 августа пятеро горняков не поднимаются на поверхность в знак протеста.

"Кабмин сделал такую вакханалию накануне празднования Дня шахтера. Детей шахтеров оставили голодными. Сегодня идут забастовки. Я вместе с главой профсоюза Михаилом Волынцом буду выезжать в Донецкую область к шахтерам, поддержим их. Это не первая забастовка, она пойдет по всей Украине", - сказал Шахов.

Как сообщается, с 15 августа на подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области митингуют рабочие шахт "5/6", "Центральная" и "Капитальная", которые входят в состав госпредприятия "Мирноградуголь". Пятеро горняков не поднимаются на поверхность с 20.00 15 августа. Другие - митингуют перед зданием управления ГП "Мирноградуголь". Рабочие требуют погасить двухмесячные долги по зарплатам.

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец упрекнул президента Украины Петра Порошенко за "нежелание" подписывать принятый Верховной радой законопроекта №8362, которым на угольную отрасль предусмотрено выделить 51 млн долларов.