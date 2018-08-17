Шахтарі продовжать протести, якщо Кабмін не знайде 1,4 млрд гривень на виплату боргів по зарплатам, - "Наш край"

Сергій Шахов заявив, що з 15 серпня п'ятеро гірників не піднімаються на поверхню в знак протесту

Акції протесту шахтарів з вимогою до Кабінету міністрів України знайти гроші на погашення заборгованості по зарплаті пройдуть по всій Україні. Про це заявив народний депутат від "Нашого краю" Сергій Шахов, повідомляє прес-служба партії.

За словами Шахова, який сьогодні вирушив на Донбас до шахтарів, Кабмін повинен негайно знайти в бюджеті 1,4 млрд грн на зарплати шахтарям.

"Сьогодні у вугільній галузі спостерігається повна вакханалія. Досі по всій Україні шахтарі не отримали свої зарплати. В останній день роботи Верховна рада виконала всі свої зобов'язання, проголосувавши за закон №8362, виділивши 1,4 млрд грн (51 млн доларів) на зарплату шахтарям.

"Наш край" пропонує Кабміну негайно знайти ці гроші в бюджеті і видати людям зарплату. Інакше протести шахтарів будуть не тільки на Донбасі - мітинги пройдуть по всій країні", - заявив Шахов.

Нардеп нагадав, що з 15 серпня п'ятеро гірників не піднімаються на поверхню в знак протесту.

"Кабмін зробив таку вакханалію напередодні святкування Дня шахтаря. Дітей шахтарів залишили голодними. Сьогодні йдуть страйки. Я разом з головою профспілки Михайлом Волинцем буду виїжджати в Донецьку область до шахтарів, підтримаємо їх. Це не перший страйк, він піде по всій Україні", - сказав Шахов.

Як повідомляється, з 15 серпня на підконтрольній українському уряду території Донецької області мітингують робітники шахт "5/6", "Центральна" і "Капітальна", які входять до складу держпідприємства "Мирноградвугілля". П'ятеро гірників не піднімаються на поверхню з 20.00 15 серпня. Інші - мітингують перед будівлею управління ДП "Мирноградвугілля". Робітники вимагають погасити двомісячні борги по зарплатах.

Раніше голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець дорікнув президента України Петра Порошенка за "небажання" підписувати прийнятий Верховною радою законопроекту №8362, яким на вугільну галузь передбачено виділити 51 млн доларів.