Шахтеры под ОП спросили у Зеленского, почему "Центрэнерго" не покупает их уголь

Горняки государственных угольных предприятий Львовской области второй день митингуют под Офисом президента. Сегодня к ним вышел президент Владимир Зеленский, у которого они спросили о фактах коррупции в госкомпании "Центрэнерго", и отказе покупать уголь госшахт.

Об этом стало известно из видео, которое опубликовал один из митингующих.

"Я вам обещаю - мы все сделаем. Дайте мне пару дней. Я сейчас разберусь с "Центрэнерго", почему они не выплачивают деньги. Езжайте домой к своим семьям, я разберусь", - заявил Зеленский.

Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.

По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн).

Сообщалось, что после смены менеджмента с августа "Центрэнерго" переориентировалась из угля государственных шахт на уголь из России, которое закупалось через посредников, близких к Коломойскому.

В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа у компании "Юнайтед Энерджи", близкого к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после так называемой "правки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.

17 июня Кабмин определил приоритетным использование угля отечественного производства при производстве электроэнергии на украинских теплоэлектростанциях, в частности компании "Центрэнерго".

По словам и.о. министра энергетики Ольги Буславец, использование "Центрэнерго" газа вместо угля приводит к прекращению работы шахт, вынужденного простоя и задержки выплаты зарплат шахтерам.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что теперь государственное "Центрэнерго" будет активно закупать уголь из государственных шахт.