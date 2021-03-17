Шахтеры на акции под ОП выступают против импорта тока из России и Беларуси, - Волынец
Шахтеры ГП "Львовуголь" под стенами Офиса президента требовали в том числе объяснить причины импорта электрической энергии из России и Беларуси.
Об этом сообщил народный депутат, лидер Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
"Один из вопросов, который сегодня задают шахтеры ГП "Львовуголь" на акции протеста в Киеве, - почему власть опять обманула их с импортом российской электроэнергии. Шахтеры прекрасно помнят, к чему привел импорт российских МВт-ч год назад. Тогда, если кто забыл, 95% шахт находились в простое, поскольку украинский уголь заменили на русскую электроэнергию. Шахтеры на несколько месяцев были фактически лишены работы. В ту же самую ловушку власть загоняет шахтеров и сегодня", - отметил нардеп.
По его словам, импорт российской электроэнергии - это один из показательных проявлений тотального кризиса в топливно-энергетическом комплексе страны.
"Это следствие деструктивной политики неконституционного регулятора НКРЭКУ, чье руководство погрязло в коррупционных скандалах", - отметил Волынец.
Он добавил, что с начала года на импорт электроэнергии из России и Беларуси потрачено более 900 млн грн, а долги по заработной плате перед шахтерами госшахт по состоянию на сегодня составляют более 1 млрд гривен
"Власть готова финансировать страну-агрессора, лишая права собственных шахтеров вовремя получать заработную плату и вынуждая их оставлять свои семьи и ехать в столицу, под Офис президента добиваться выплаты долгов", - подытожил лидер профсоюза горняков
Напомним, Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано почти 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.
Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука.