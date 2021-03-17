Шахтеры на акции под ОП выступают против импорта тока из России и Беларуси, - Волынец

Шахтеры ГП "Львовуголь" под стенами Офиса президента требовали в том числе объяснить причины импорта электрической энергии из России и Беларуси.

"Один из вопросов, который сегодня задают шахтеры ГП "Львовуголь" на акции протеста в Киеве, - почему власть опять обманула их с импортом российской электроэнергии. Шахтеры прекрасно помнят, к чему привел импорт российских МВт-ч год назад. Тогда, если кто забыл, 95% шахт находились в простое, поскольку украинский уголь заменили на русскую электроэнергию. Шахтеры на несколько месяцев были фактически лишены работы. В ту же самую ловушку власть загоняет шахтеров и сегодня", - отметил нардеп.

По его словам, импорт российской электроэнергии - это один из показательных проявлений тотального кризиса в топливно-энергетическом комплексе страны.

"Это следствие деструктивной политики неконституционного регулятора НКРЭКУ, чье руководство погрязло в коррупционных скандалах", - отметил Волынец.

Он добавил, что с начала года на импорт электроэнергии из России и Беларуси потрачено более 900 млн грн, а долги по заработной плате перед шахтерами госшахт по состоянию на сегодня составляют более 1 млрд гривен

"Власть готова финансировать страну-агрессора, лишая права собственных шахтеров вовремя получать заработную плату и вынуждая их оставлять свои семьи и ехать в столицу, под Офис президента добиваться выплаты долгов", - подытожил лидер профсоюза горняков